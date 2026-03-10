DHL-Aktie sinkt: Frei werdende Stellen in Leipzig/Halle bleiben unbesetzt
Der Logistikkonzern DHL Express besetzt an seinem europäischen Luftfrachtdrehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle derzeit frei werdende Stellen nicht neu.
Hintergrund seien seit 2022 rückläufige Sendungsmengen im Expressgeschäft, teilte das Unternehmen mit. Anfang 2026 gab es nach Angaben der "Mitteldeutschen Zeitung" noch 4.565 Stellen am DHL-Hub, nach 5.120 Anfang 2024. Das Unternehmen bestätigte diese Zahlen auf Anfrage nicht, dementierte sie aber auch nicht.
Schwächere Weltwirtschaft als Grund
Grund für die Entwicklung ist nach Unternehmensangaben eine schwächere Entwicklung der Weltwirtschaft und des internationalen Handels. Wenn Unternehmen weniger Waren weltweit verschicken, sinkt auch die Nachfrage nach Expresslieferungen per Flugzeug. Deshalb sei derzeit nicht geplant, frei werdende Stellen durch Fluktuation neu zu besetzen.
Zölle und neue Regeln bremsen US-Geschäft
Nach Angaben des Unternehmens sind unter anderem die Sendungsvolumina in die USA im Jahr 2025 zurückgegangen. Hintergrund seien höhere Zölle sowie die Aufhebung der sogenannten De-Minimis-Regel, die bislang vielen niedrigwertigen Paketsendungen eine zollfreie oder vereinfachte Einfuhr in die USA ermöglicht hatte.
Das DHL-Drehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle gilt als eines der wichtigsten Luftfrachtzentren des Unternehmens in Europa.
Via XETRA notiert die DHL-Aktie zeitweise 1,28 Prozent tiefer bei 46,17 Euro.
/djj/DP/nas
LEIPZIG/HALLE (dpa-AFX)
