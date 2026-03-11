DAX 23.562 -0,3%ESt50 5.745 -0,9%MSCI World 4.385 -0,9%Top 10 Crypto 9,1900 -1,4%Nas 22.454 -1,2%Bitcoin 60.930 +0,1%Euro 1,1536 -0,2%Öl 99,11 +5,9%Gold 5.157 +0,0%
Profil

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 51,8 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

JP Morgan Chase & Co.

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

14:16 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post)
45,73 EUR -0,34 EUR -0,74%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Die Indikatoren für die Frachtnachfrage seien noch robust, schrieb Alexia Dogani am Mittwochabend. Risiken sowohl für die Logistik- wie für die Airline-Branche gingen allerdings vom stark gestiegenen Ölpreis aus. Die faktische Schließung der Straße von Hormus betreffe drei Prozent der weltweiten Frachtschifffahrt. Hinsichtlich der Luftfracht seien vom Krieg im Nahen Osten 15 des weltweiten Aufkommens direkt betroffen. Gegen stark steigende Treibstoffpreise sei DHL Group als Expressgut-Transporteuer gut abgesichert./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

*zum Zeitpunkt der Analyse

