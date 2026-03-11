DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 51,8 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Die Indikatoren für die Frachtnachfrage seien noch robust, schrieb Alexia Dogani am Mittwochabend. Risiken sowohl für die Logistik- wie für die Airline-Branche gingen allerdings vom stark gestiegenen Ölpreis aus. Die faktische Schließung der Straße von Hormus betreffe drei Prozent der weltweiten Frachtschifffahrt. Hinsichtlich der Luftfracht seien vom Krieg im Nahen Osten 15 des weltweiten Aufkommens direkt betroffen. Gegen stark steigende Treibstoffpreise sei DHL Group als Expressgut-Transporteuer gut abgesichert./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
45,92 €
|Abst. Kursziel*:
19,77%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
45,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,27%
|
Analyst Name:
Alexia Dogani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
