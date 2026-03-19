Prognose erhöht

FedEx profitiert von Fortschritten beim Umbau und Sparprogramm und steigert die Gewinnziele. Starke Quartalszahlen und optimistischer Ausblick geben Rückenwind.

Der US-Logistikkonzern FedEx hat trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge der Kriege im Nahen Osten und der Ukraine sowie der US-Zollpolitik die Gewinnprognose für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr erhöht. Grund für die erhöhte Prognose sind die Fortschritte beim Netzwerk-Umbau sowie beim Sparprogramm. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie werde im Geschäftsjahr 2025/26 jetzt ein Anstieg auf 19,30 bis 20,10 Dollar erwartet, teilte der DHL Group) und UPS-Konkurrent am Donnerstag nach Börsenschluss in Memphis mit. Bislang hatte der Konzern mit maximal 19 Dollar gerechnet. Die neue Prognose liegt zudem über der bisherigen Erwartung der Experten.

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So reagieren Anleger und Experten

Im vorbörslichen NYSE-Handel zeigt sich die FedEx-Aktie zeitweise 9,82 Prozent stärker bei 391,07 US-Dollar. Neben der erhöhten Prognose überzeugten die Investoren auch die Quartalszahlen. Diese fielen besser als erwartet aus.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FedEx nach Zahlen von 424 auf 432 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie des Logistikkonzerns dürfte positiv auf den starken Quartalsbericht und den angehobenen Ausblick reagieren, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Management habe allerdings gewarnt, dass die derzeitige Geschäftsdynamik die Erwartungen an das laufende Quartal nach oben geschraubt habe. Einige fundamentale Herausforderungen sowie steigende Investitionen dürften den Druck auf das weiter schwache Großfrachtgeschäft aufrechterhalten, so der Experte. Er hob seine Schätzungen moderat an.

/zb

MEMPHIS (dpa-AFX)