DAX 22.979 +2,7%ESt50 5.654 +2,8%MSCI World 4.326 +1,9%Top 10 Crypto 9,3140 +2,7%Nas 22.180 +2,5%Bitcoin 61.471 +4,7%Euro 1,1626 +0,6%Öl 100,7 -8,1%Gold 4.482 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verschiebt Ultimatum: DAX schießt hoch -- US-Börsen steigen -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Bitcoin & Co., Siemens Energy, Equinor, DroneShield, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
"Human Capital" ETF: Clever investieren jenseits klassischer Finanzkennzahlen "Human Capital" ETF: Clever investieren jenseits klassischer Finanzkennzahlen
Novo Nordisk-Aktie kann von Studienbeginn für orales Abnehm-Medikament profitieren Novo Nordisk-Aktie kann von Studienbeginn für orales Abnehm-Medikament profitieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
44,99 EUR +1,45 EUR +3,33 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 49,24 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005552004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DPSTF

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

15:31 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
44,99 EUR 1,45 EUR 3,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Der Blick auf das in der vergangenen Woche vorgelegte Zahlenwerk des US-Konkurrenten FedEx zeige einen verschärften Wettbewerb auf den Strecken Asien?Europa und innerhalb Europas, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 09:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
42,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
44,70 €		 Abst. Kursziel*:
-4,92%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
44,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,53%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

15:31 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
20.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
20.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Aktuelle Analyse Analyse: UBS AG vergibt Neutral an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Analyse: UBS AG vergibt Neutral an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag im Minus
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start ab
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende
finanzen.net Barclays Capital: Overweight-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
dpa-afx FedEx-Aktie gefragt: Logistikkonzern hebt Gewinnprognose an - Sparprogramm trägt Früchte
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Post AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
RSS Feed
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen