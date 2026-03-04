DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6500 +7,7%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.470 +6,2%Euro1,1640 +0,1%Öl82,55 +0,7%Gold5.153 +1,3%
Bilanz steht ins Haus

Ausblick: DHL Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

04.03.26 23:25 Uhr
Ausblick: DHL Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wie DHL Group mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
48,12 EUR 0,95 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,01 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,32 Prozent erhöht. Damals waren 0,950 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 22,43 Milliarden EUR aus - eine Minderung von 1,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 22,70 Milliarden EUR eingefahren.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,08 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,86 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 83,55 Milliarden EUR, gegenüber 84,19 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
03.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
24.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
02.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
