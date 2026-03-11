DAX 23.640 -1,4%ESt50 5.795 -0,7%MSCI World 4.420 -0,1%Top 10 Crypto 9,0600 -2,8%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.256 -1,0%Euro 1,1544 -0,1%Öl 96,53 +3,1%Gold 5.169 +0,2%
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 52,35 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
Jefferies & Company Inc.

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

08:06 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Logistikunternehmens beinhalte eine gewisse Vorsicht, schrieb Michael Aspinall am Mittwochabend. Die Volumina im Expressgeschäft dürften im ersten Quartal etwas geringer ausfallen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,15 €		 Abst. Kursziel*:
30,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,80%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

08:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
10.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
09.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
06.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

