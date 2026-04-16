Sartorius vz. Aktie

Marktkap. 13,9 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563

ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Nach den Erkenntnissen vom Kapitalmarkttag des Sartorius-Konzerns dürften die anstehenden Quartalszahlen des Laborausrüsters wenig Neues liefern, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresprognose sei im Vergleich zur Konkurrenz konservativ./rob/niw/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius vz. Neutral

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
226,70 €		 Abst. Kursziel*:
5,87%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
229,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,44%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
260,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

11:16 Sartorius vz. Neutral UBS AG
10.04.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.03.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.03.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
25.03.26 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

