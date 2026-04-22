Sartorius vz. Aktie
Sartorius vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Sowohl das Laborausrüstungs- als auch das Pharmazuliefergeschäft hätten die Erwartungen erfüllt, wogegen das operative Ergebnis (Ebitda) diese knapp verfehlt habe, schrieb Matthew Weston am Donnerstag./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sartorius vz. Neutral
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
227,90 €
|Abst. Kursziel*:
5,31%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
209,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,56%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
260,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|14:16
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:06
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|12:01
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|14:16
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:06
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|12:01
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|14:16
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|12:01
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|12:21
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08:56
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.