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DZ BANK

Alstom Kaufen

18:26 Uhr
Alstom Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Alstom von 31 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Senkung der Mittelfristziele sei ein klares Signal, dass die Behebung der Probleme mehr Zeit in Anspruch nehmen werde, schrieb Robert Czerwensky am Freitag nach den Quartalszahlen des Zugherstellers. Die deutlich negative Kursreaktion hält der Analyst aber für u?bertrieben und empfiehlt den Kurseinbruch zum Kauf. Der neue Vorstandschef sollte mit seinem Transformationsplan Erfolg haben./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Alstom Kaufen

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
16,36 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
16,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Czerwensky 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

18:26 Alstom Kaufen DZ BANK
13:06 Alstom Underweight Barclays Capital
09:21 Alstom Hold Deutsche Bank AG
08:51 Alstom Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
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