Alstom Aktie
Marktkap. 12,41 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Eine Telefonkonferenz zu den Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal sei positiv verlaufen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Ausblick auf 2025/26 habe der Hersteller von Schienenfahrzeugen und -technik bestätigt./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Neutral
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
26,25 €
|Abst. Kursziel*:
-8,57%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
26,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,12%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
