UBS AG

Alstom Neutral

08:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Neutral" belassen. Andre Kukhnin zeigte sich am Donnerstagabend von der Telefonkonferenz zu den Resultaten überzeugt. Es entstehe langsam Potenzial für die Margen- und Cashflow-Prognosen für das zweite Geschäftshalbjahr./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

