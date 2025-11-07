DAX 24.042 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.346 -0,3%Top 10 Crypto 13,09 -2,8%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.364 -2,8%Euro 1,1630 -0,1%Öl 63,93 +1,3%Gold 4.174 +0,1%
DAX etwas tiefer -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Rivian, VW im Fokus
Top News
Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Alstom Aktie

24,15 EUR +1,10 EUR +4,77 %
STU
21,90 CHF +0,95 CHF +4,53 %
BRX
Marktkap. 10,56 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
UBS AG

Alstom Neutral

08:51 Uhr
Alstom Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Neutral" belassen. Andre Kukhnin zeigte sich am Donnerstagabend von der Telefonkonferenz zu den Resultaten überzeugt. Es entstehe langsam Potenzial für die Margen- und Cashflow-Prognosen für das zweite Geschäftshalbjahr./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Neutral

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
22,77 €		 Abst. Kursziel*:
-12,17%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
24,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,18%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

