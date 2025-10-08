DAX 24.672 +0,3%ESt50 5.645 -0,1%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,79 -2,9%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.306 -0,7%Euro 1,1611 -0,2%Öl 65,90 -0,3%Gold 4.040 +0,0%
Alstom Aktie

Alstom Aktien-Sparplan
23,00 EUR +0,03 EUR +0,13 %
STU
22,98 EUR +0,20 EUR +0,88 %
GVIE
Marktkap. 10,39 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK

ISIN FR0010220475

Symbol AOMFF

UBS AG

Alstom Neutral

12:01 Uhr
Alstom Neutral
Alstom S.A.
23,00 EUR 0,03 EUR 0,13%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Zughersteller dürfte einen Auftragseingang von 6,6 Milliarden Euro und einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro ausweisen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit liege er bei den Bestellungen 8 Prozent über der Konsensschätzung, für die Erlöse im Rahmen der Analystenerwartungen./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom Neutral

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
22,98 €		 Abst. Kursziel*:
-12,97%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
23,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,04%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

