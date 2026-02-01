DAX24.992 +0,3%Est506.015 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -0,4%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.988 +0,1%Euro1,1867 -0,1%Öl67,59 -0,2%Gold5.014 -0,6%
TUI, Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, RENK, Zalando im Fokus
Krypto-Markt im Wandel?

Bitcoin, Ethereum & Ripple im Abwärtswind: Institutionelle kaufen den Dip trotz Yen-Carry-Trade

16.02.26 10:11 Uhr
Krypto-Markt weiter im Sinkflug: Yen-Carry-Trade schüttelt Bitcoin, Ethereum & Co. durch | finanzen.net

Trotz massiver Kursverluste zum Jahresauftakt signalisieren On-Chain-Daten eine verstärkte Akkumulation durch Großinvestoren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
57.988,3750 EUR 61,0045 EUR 0,11%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
68.808,0239 USD 85,0264 USD 0,12%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.986,5246 USD 21,9821 USD 1,12%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,2472 EUR 0,0047 EUR 0,38%
Charts|News
USD/ETH (US-Dollar-Ethereum)
0,0005 ETH -0,0000 ETH -1,11%
Charts|News
USD/JPY (US-Dollar-Yen)
153,3915 JPY 0,7235 JPY 0,47%
Charts|News
USD/XRP (US-Dollar-Ripple)
0,6757 XRP -0,0027 XRP -0,40%
Charts|News

Bitcoin und Altcoins geraten durch makroökonomische Faktoren wie den Yen-Carry-Trade unter massiven Verkaufsdruck
• Daten des Analysehauses Glassnode belegen eine aggressive Kaufaktivität institutioneller Adressen im Bereich der 60.000 US-Dollar Marke
• Krypto-Markt am Montag wieder unter Druck

Makro-Turbulenzen und die Korrelation mit dem TradFi-Sektor

Der Kryptomarkt erlebt zum Start des Jahres 2026 eine signifikante Korrektur, die jedoch weniger auf internen Systemfehlern als auf globalen Liquiditätsverschiebungen basiert. Ein wesentlicher Treiber für den jüngsten Abverkauf sei die Auflösung des sogenannten Yen-Carry-Trade, bei dem sich Marktteilnehmer günstig in Japan verschuldet haben, um in renditestarke Risikoanlagen zu investieren, wie das Wirtschaftsmagazin Forbes berichtet. Da die Korrelation zwischen Bitcoin, festverzinslichen Wertpapieren und Technologiewerten stetig zunehme, reagieren digitale Assets mittlerweile unmittelbar auf geldpolitische Veränderungen in den klassischen Märkten. Diese Entwicklung verdeutliche, dass Krypto-Assets ihren Status als isolierte Nischeninvestments endgültig verloren haben und fester Bestandteil des globalen Makro-Komplexes geworden sind, heißt es weiter.

Institutionelle Akkumulation trotz bearishen Sentiment

Während Privatanleger angesichts der roten Vorzeichen oft in Panik geraten, zeigen On-Chain-Analysen ein konträres Bild bei den sogenannten "Smart Money"-Adressen. Laut aktuellen Daten von Glassnode verzeichneten Wallets, die zwischen 10 und 100 Bitcoin halten, die aggressivsten Zuwächse seit Ende 2025, als die Kurse in Richtung der Marke von 60.000 US-Dollar korrigierten. Dies deutet darauf hin, dass professionelle Akteure die Volatilität nutzen, um ihre Bestände antizyklisch auszubauen und das strukturelle Fundament für den weiteren Jahresverlauf zu stärken. Die Tatsache, dass Bitcoin-ETFs trotz der Kursrücksetzer weiterhin ein verwaltetes Vermögen von über 100 Milliarden US-Dollar ausweisen, unterstreicht das langfristige Vertrauen der institutionellen Allokatoren.

Aktuelle Marktreaktion und Kursdaten

Am Montagmorgen zeigt sich das Bild an den Krypto-Börsen weiterhin angespannt, wobei die Verluste bei den führenden Token deutlich ausfallen. Bitcoin notiert zeitweise mit einem Minus von 2,58 Prozent bei rund 68.786 US-Dollar, während die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum mit einem Abschlag von 4,38 Prozent auf 1.983 US-Dollar kämpft. Auch im Bereich der Altcoins ist der Verkaufsdruck spürbar, was sich insbesondere bei Ripple (XRP) widerspiegelt, der um 8,68 Prozent auf 1,47 US-Dollar nachgibt. Marktbeobachter werten diese Bewegung als notwendige Bereinigung gehebelter Positionen, bevor die institutionelle Nachfrage für eine mögliche Bodenbildung sorgen könnte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com