ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin startete am Freitagabend die regelmäßige Beobachtung der Marktanteilsentwicklung von Siemens und seinen Wettbewerbern im Segment der speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) im chinesischen Markt für industrielle Automatisierung. Insgesamt schienen neue Produkteinführungen des Technologie- und Industriekonzerns erfolgreich zu sein, schrieb er./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
252,75 €		 Abst. Kursziel*:
0,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
245,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,04%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

10:51 Siemens Buy UBS AG
13.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Siemens Underweight Barclays Capital
12.02.26 Siemens Outperform Bernstein Research
12.02.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick UBS AG: Buy für Siemens-Aktie UBS AG: Buy für Siemens-Aktie
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung im Plus
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens macht am Montagvormittag Boden gut
finanzen.net Siemens präsentierte Quartalsergebnisse
finanzen.net Siemens-Aktie tiefer am Ex-Dividendentag - Barclays-Analyst sieht kein weiteres Kurspotenzial
finanzen.net XETRA-Handel: Letztendlich Pluszeichen im DAX
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
MarketWatch Siemens boosts outlook as AI orders pour in and its software business defies gloom
reNEWS Losses narrow at Siemens Gamesa
reNEWS Siemens Gamesa wins debut 7MW deal in Germany
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Siemens Gamesa bags 95MW NZ contract
FOX Business Siemens Energy investing $1B, creating highly skilled jobs in US
New York Times Siemens Energy Bets $1 Billion That A.I. Power Demand Will Last
