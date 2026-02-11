DAX 25.194 +1,4%ESt50 6.076 +0,7%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6765 +1,5%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.135 +1,3%Euro 1,1886 +0,1%Öl 69,18 -0,7%Gold 5.061 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
Top News
UBS AG bescheinigt Neutral für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie UBS AG bescheinigt Neutral für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Carl Zeiss Meditec-Aktie gibt ab: Rote Zahlen zum Jahresstart Carl Zeiss Meditec-Aktie gibt ab: Rote Zahlen zum Jahresstart
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siemens Aktien-Sparplan
273,55 EUR +17,15 EUR +6,69 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 201,39 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723610

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007236101

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMAWF

UBS AG

Siemens Buy

12:36 Uhr
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
273,55 EUR 17,15 EUR 6,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Technologiekonzern habe einen sehr starken Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
272,80 €		 Abst. Kursziel*:
-6,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
273,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,78%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
257,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

12:36 Siemens Buy UBS AG
10:36 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:06 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
05.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

Dow Jones Weitere Ziele bestätigt Siemens-Aktie auf Rekordhoch: Prognose nach unerwartet starkem Quartal angehoben Siemens-Aktie auf Rekordhoch: Prognose nach unerwartet starkem Quartal angehoben
finanzen.net Analyse: UBS AG bewertet Siemens-Aktie mit Buy in neuer Analyse
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX auf grünem Terrain
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 am Mittag freundlich
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 liegt am Donnerstagmittag im Plus
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens haussiert am Donnerstagmittag
dpa-afx SAP-Aktie fester: Siemens nun wertvollstes DAX-Unternehmen
Dow Jones Siemens Healthineers-Aktie stärker: Spinoff vielleicht erst 2027
MarketWatch Siemens boosts outlook as AI orders pour in and its software business defies gloom
reNEWS Losses narrow at Siemens Gamesa
reNEWS Siemens Gamesa wins debut 7MW deal in Germany
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Siemens Gamesa bags 95MW NZ contract
FOX Business Siemens Energy investing $1B, creating highly skilled jobs in US
New York Times Siemens Energy Bets $1 Billion That A.I. Power Demand Will Last
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
RSS Feed
Siemens AG zu myNews hinzufügen