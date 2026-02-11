Siemens Aktie
Marktkap. 201,39 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Technologiekonzern habe einen sehr starken Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
255,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
272,80 €
|Abst. Kursziel*:
-6,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
273,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,78%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
257,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|12:36
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:36
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:36
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:36
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|09:06
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets