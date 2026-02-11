Siemens Aktie
Marktkap. 201,39 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die erhöhte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr zeuge von Optimismus, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag. Selbst eine kleine Umsatzüberraschung sei unter dem Strich sehr positiv angekommen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Outperform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
271,70 €
|Abst. Kursziel*:
6,74%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
257,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,62%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
260,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|14:51
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14:46
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:36
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:36
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:51
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14:46
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:36
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:36
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:51
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12:36
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:36
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|14:46
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG