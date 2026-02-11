Analyse: Outperform-Bewertung für Siemens-Aktie von Bernstein Research
Bernstein Research hat eine ausführliche Analyse der Siemens-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die erhöhte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr zeuge von Optimismus, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag. Selbst eine kleine Umsatzüberraschung sei unter dem Strich sehr positiv angekommen.
Aktienbewertung im Detail: Die Siemens-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 14:36 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,0 Prozent auf 271,75 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 6,72 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.292.061 Siemens-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 13,6 Prozent nach oben. Am 12.02.2026 dürfte Siemens die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.
