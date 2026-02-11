DAX25.187 +1,3%Est506.083 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +1,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin57.253 +1,5%Euro1,1885 +0,1%Öl68,92 -1,0%Gold5.075 -0,2%
Experten-Einschätzung

Analyse: Outperform-Bewertung für Siemens-Aktie von Bernstein Research

12.02.26 14:52 Uhr
Bernstein Research ändert die Perspektive: Neues Rating für Siemens-Aktie | finanzen.net

Bernstein Research hat eine ausführliche Analyse der Siemens-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
271,10 EUR 16,10 EUR 6,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die erhöhte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr zeuge von Optimismus, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag. Selbst eine kleine Umsatzüberraschung sei unter dem Strich sehr positiv angekommen.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 14:36 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,0 Prozent auf 271,75 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 6,72 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.292.061 Siemens-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 13,6 Prozent nach oben. Am 12.02.2026 dürfte Siemens die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

