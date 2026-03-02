Siemens Aktie
Marktkap. 185,86 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller sieht durch den militärischen Konflikt im Nahen Osten kaum direkten Einfluss auf die europäische Investitionsgüterbranche, wie er am Montagabend schrieb. Auch Investitionen in Projekte in den Bereichen Stromerzeugung, Energienetze oder KI-Rechenzentren dürften deshalb kaum eingefroren werden. Buller ordnete zudem seine Rangliste in der Branche neu. Bei seinen Top-Favoriten Siemens Energy, Alstom und Siemens änderte sich allerdings nichts./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Overweight
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
230,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
228,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
258,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
