Siemens Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller sieht durch den militärischen Konflikt im Nahen Osten kaum direkten Einfluss auf die europäische Investitionsgüterbranche, wie er am Montagabend schrieb. Auch Investitionen in Projekte in den Bereichen Stromerzeugung, Energienetze oder KI-Rechenzentren dürften deshalb kaum eingefroren werden. Buller ordnete zudem seine Rangliste in der Branche neu. Bei seinen Top-Favoriten Siemens Energy, Alstom und Siemens änderte sich allerdings nichts./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
230,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
228,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
258,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

09:36 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Siemens Buy UBS AG
13.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Siemens Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

finanzen.net Overweight-Einstufung Siemens-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight Siemens-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight
finanzen.net Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Siemens
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 sackt zum Handelsende ab
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag schwächer
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt am Montagnachmittag im Minus
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Abgaben
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag
Mining.com Rock Tech, Siemens Canada partner to develop lithium conversion capacity
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Mingyang hires ex-Siemens technical head
reNEWS Siemens Gamesa lands 21MW Germany order
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Siemens Energy investors urge wind focus
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
MarketWatch Siemens boosts outlook as AI orders pour in and its software business defies gloom
