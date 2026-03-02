DAX24.097 -2,2%Est505.859 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -2,6%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.267 -1,0%Euro1,1633 -0,5%Öl80,56 +3,2%Gold5.309 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX tiefrot -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz als erwartet -- Beiersdorf mit Rückkauf -- SMA Solar, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie sackt trotz geopolitischer Krisen deutlich ab DroneShield-Aktie sackt trotz geopolitischer Krisen deutlich ab
Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Partner-Airlines

TUI-Aktie gibt ab: Rückholung von Urlaubern aus dem Nahen Osten geplant

03.03.26 08:23 Uhr
TUI-Aktie im Sinkflug: Rettungsmission im Nahen Osten | finanzen.net

Der Reisekonzern TUI rechnet mit der Rückholung seiner im Nahen Osten festsitzenden Kunden binnen einiger Tage.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,05 EUR -0,35 EUR -4,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Geplant sei, die Urlauber mit Partner-Airlines wie Emirates, Qatar Airways und Etihad nach Deutschland zurückzubringen, sagte Vorstandschef Sebastian Ebel im Programm von n-tv. Eine konkrete Zahl nannte er nicht.

Wer­bung

"Wir gehen aktuell davon aus, dass wir die ersten Flüge mit diesen Unternehmen und unseren Gästen heute durchführen können", sagte Ebel. Erste Flüge sollten nach München gehen. Zudem stünden eigene Flugzeuge von TUI Fly bereit. Diese seien "standby, sobald wir die Erlaubnis bekommen, dorthin zu fliegen und Kunden auch möglichst zügig abzuholen".

"Wir sind mit fast 100 Prozent der Gäste über die App in Kontakt", sagte Ebel. Wie schnell die Rückholung abgeschlossen werden könne, hänge von der Sicherheitslage ab. "Das ist heute seriös nicht genau vorherzusagen." Er gehe jedoch davon aus, dass es "etwas ist, was einige Tage dauern wird".

Wegen der Eskalation des Nahost-Konflikts seit dem Wochenende sitzen derzeit Zehntausende Menschen fest, die im Nahen Osten Urlaub machen oder einen der dortigen Flughäfen als Drehkreuz nutzen wollten. Viele Staaten haben ihren Luftraum geschlossen, Kreuzfahrtschiffe liegen in Häfen fest. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV) sind allein rund 30.000 Kunden deutscher Veranstalter betroffen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts nannte dies "eine einigermaßen verlässliche Größe".

Wer­bung

Israel und die USA hatten am Samstagfrüh Luft- und Raketenangriffe auf den Iran begonnen, bei denen auch Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei getötet wurde. Teheran reagierte mit Gegenangriffen auf Israel sowie auf Ziele in der Golfregion.

JPMorgan belässt TUI auf 'Overweight' - Ziel 13,50 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für TUI mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Estelle Weingrod schaute sich am Montagabend an, wie europäische Hotelaktien in der Vergangenheit auf geopolitische Instabilität reagiert haben. TUI sei dabei vergleichsweise schwach gewesen, gefolgt von Accor. Interconti Hotels sieht sie als vergleichsweise defensiv. Das Ausmaß der Kurskorrektur hänge entscheidend von der Länge und Schwere des Iran-Kriegs ab. TUI habe den größten Umsatzanteil im Nahen Osten, wenn auch schwerpunktmäßig in der Türkei und in Ägypten. Bei einem Monat Dauer des Konflikts wäre der Umsatzverlust ziemlich gering. Fundamental sieht Weingrod eigentlich bei allen drei Aktien Bewertungsspielraum.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die TUI-Aktie zeitweise 2,48 Prozent tiefer bei 7,23 Euro.

Wer­bung

/pls/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX) / NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com, TUI

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
08:01TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
11.02.2026TUI NeutralUBS AG
11.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
10.02.2026TUI NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
11.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
10.02.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
10.02.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI Market-PerformBernstein Research
10.02.2026TUI HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen