TUI Aktie

8,85 EUR -0,57 EUR -6,07 %
STU
Marktkap. 4,73 Mrd. EUR

KGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50

ISIN DE000TUAG505

Symbol TUIFF

Bernstein Research

TUI Market-Perform

11:16 Uhr
TUI Market-Perform
TUI AG
8,85 EUR -0,57 EUR -6,07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 9,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Richard Clarke schrieb in einer ersten Reaktion am Dienstag von einem "sehr schwachen Jahresauftakt für die Reisenachfrage". Daraufhin dürften die Erwartungen am Markt nun sinken, ein Übertreffen der Ziele für das Geschäftsjahr werde unwahrscheinlicher./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI Market-Perform

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
9,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
9,38 €		 Abst. Kursziel*:
-1,92%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
8,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,93%
Analyst Name:
Richard J. Clarke 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

11:21 TUI Buy Deutsche Bank AG
11:16 TUI Market-Perform Bernstein Research
10:41 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
10:41 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:41 TUI Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu TUI AG

Dow Jones Guter Jahresstart TUI-Aktie trotz Gewinnsteigerung schwach: Prognose für 2025/26 bestätigt - Umsatz stabil TUI-Aktie trotz Gewinnsteigerung schwach: Prognose für 2025/26 bestätigt - Umsatz stabil
dpa-afx KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS: Tui unentschlossen - Quartal solide, aktuell schwächer
dpa-afx ROUNDUP: Tui will wieder stärker ins Massengeschäft - Kunden buchen später
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
finanzen.net TUI Aktie News: TUI am Dienstagvormittag mit Verlusten
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Tui unentschlossen - Quartal solide, aktuell läuft es schwächer
dpa-afx Tui steigert operativen Gewinn zum Winterstart
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge
finanzen.net TUI-Aktie steigt: Wachstum im Segment für Billigreisen geplant
EQS Group EQS-News: TUI delivers best Q1 performance with Und. EBIT of €77m, growing strongly by +€26m. We reaffirm our FY26 guidance of +7-10% Und. EBIT growth (at CC), driven by expectations for Summer 2026
EQS Group EQS-AFR: TUI AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy
RTE.ie TUI forecasts moderate increase in revenues for 2026
EQS Group EQS-News: TUI Group: Full-year results to 30 September 2025
EQS Group EQS-AFR: TUI AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: TUI delivers strong preliminary FY 2025 results above expectations with underlying EBIT growth of +12.6% exceeding guidance of +9-11% at constant currency
