TUI Aktie
Marktkap. 4,73 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 9,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Richard Clarke schrieb in einer ersten Reaktion am Dienstag von einem "sehr schwachen Jahresauftakt für die Reisenachfrage". Daraufhin dürften die Erwartungen am Markt nun sinken, ein Übertreffen der Ziele für das Geschäftsjahr werde unwahrscheinlicher./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Market-Perform
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
9,20 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
9,38 €
|Abst. Kursziel*:
-1,92%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
8,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,93%
|
Analyst Name:
Richard J. Clarke
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|11:21
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11:16
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11:16
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.23
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|11:16
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research