Marktkap. 93,69 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Peter Crampton ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf das italienische Energiedekret ein, das unter anderem die Streichung von CO2-Kosten aus der Strompreisberechnung vorsieht. Seiner Einschätzung nach spiegeln die Aktien von Enel einen Großteil der negativen Auswirkungen schon wider. Auch die Zustimmung der EU bleibe ungewiss. Wichtig für Enel werde der Kapitalmarkttag am 23. Februar./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 00:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 00:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
9,20 €		 Abst. Kursziel*:
8,70%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
8,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,35%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Enel S.p.A. zu myNews hinzufügen