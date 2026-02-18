Enel Aktie
Marktkap. 93,69 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Peter Crampton ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf das italienische Energiedekret ein, das unter anderem die Streichung von CO2-Kosten aus der Strompreisberechnung vorsieht. Seiner Einschätzung nach spiegeln die Aktien von Enel einen Großteil der negativen Auswirkungen schon wider. Auch die Zustimmung der EU bleibe ungewiss. Wichtig für Enel werde der Kapitalmarkttag am 23. Februar./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 00:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 00:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Overweight
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,20 €
|Abst. Kursziel*:
8,70%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
8,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,35%
|
Analyst Name:
Peter Crampton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Enel S.p.A.
|10:26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|15.09.21
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.21
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.18
|Enel Reduce
|HSBC
|08:01
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Enel Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research