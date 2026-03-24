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Bernstein Research

TUI Market-Perform

11:06 Uhr
TUI Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Analyst Richard J. Clarke beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Kreuzfahrten und den Treibstoffkosten für diese Schiffe. "Gerne werden Kreuzfahrtschiffe als schwimmende Hotels bezeichnet, aber noch sind wir nicht so weit, dass Passagiere gerne auf einem Schiff reisen, das sich nicht bewegt", konstatierte er. Im Jahr 2025 habe Treibstoff 10 bis 13 Prozent der Kostenbasis von Kreuzfahrten ausgemacht, sei zugleich aber der schwankungsreichste Kostenfaktor. In stabilen Zeiten spiele er eine geringe Rolle, in Zeiten gesamtwirtschaftlicher Schwankungen könne er aber entscheidend sein./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 06:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Market-Perform

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
9,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
6,86 €		 Abst. Kursziel*:
34,03%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
6,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,57%
Analyst Name:
Richard J. Clarke 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:06 TUI Market-Perform Bernstein Research
16.03.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
09.03.26 TUI Overweight Barclays Capital
03.03.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 TUI Overweight Barclays Capital
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