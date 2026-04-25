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Barclays Capital

TUI Overweight

08:36 Uhr
TUI Overweight
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 10,50 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Tourismuskonzern habe mit seinen Eckdaten zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg am Sonntag. Allerdings sei der Jahresausblick gesenkt worden in der Annahme, dass der Iran-Konflikt das zweite Halbjahr bremst. Er reduzierte daraufhin seine diesjährige operative Gewinnschätzung (Ebit), die für 2027 und 2028 jedoch fast gleich bleiben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Overweight

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
6,48 €		 Abst. Kursziel*:
38,97%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
6,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,84%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy
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