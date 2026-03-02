DAX 24.638 -2,6%ESt50 5.987 -2,5%MSCI World 4.522 -0,2%Top 10 Crypto 8,6755 +2,0%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 58.502 -0,6%Euro 1,1655 -0,3%Öl 80,21 +2,7%Gold 5.315 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX vorbörslich tiefrot -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz als erwartet -- Beiersdorf mit Rückkauf -- SMA Solar macht Verluste - Vonovia, Nordex im Fokus
Top News
SMA Solar-Aktie bricht ein: Verlust in 2025 - 2026 soll wieder operativer Gewinn folgen SMA Solar-Aktie bricht ein: Verlust in 2025 - 2026 soll wieder operativer Gewinn folgen
Asiens Börsen unter Druck: Iran-Konflikt schickt Kospi auf Talfahrt - Aktien von Samsung & SK hynix tiefrot Asiens Börsen unter Druck: Iran-Konflikt schickt Kospi auf Talfahrt - Aktien von Samsung & SK hynix tiefrot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TUI Aktie

Kaufen
Verkaufen
TUI Aktien-Sparplan
7,21 EUR -0,23 EUR -3,04 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,1 Mrd. EUR

KGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TUAG50

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TUAG505

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TUIFF

JP Morgan Chase & Co.

TUI Overweight

08:01 Uhr
TUI Overweight
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
7,21 EUR -0,23 EUR -3,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Estelle Weingrod schaute sich am Montagabend an, wie europäische Hotelaktien in der Vergangenheit auf geopolitische Instabilität reagiert haben. Tui sei dabei vergleichsweise schwach gewesen, gefolgt von Accor. Interconti Hotels sieht sie als vergleichsweise defensiv. Das Ausmaß der Kurskorrektur hänge entscheidend von der Länge und Schwere des Iran-Kriegs ab. Tui habe den größten Umsatzanteil im Nahen Osten, wenn auch schwerpunktmäßig in der Türkei und in Ägypten. Bei einem Monat Dauer des Konflikts wäre der Umsatzverlust ziemlich gering. Fundamental sieht Weingrod eigentlich bei allen drei Aktien Bewertungsspielraum./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Overweight

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
7,44 €		 Abst. Kursziel*:
81,45%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
7,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
87,14%
Analyst Name:
Estelle Weingrod 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

08:01 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 TUI Overweight Barclays Capital
11.02.26 TUI Neutral UBS AG
11.02.26 TUI Overweight Barclays Capital
10.02.26 TUI Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TUI AG

dpa-afx Partner-Airlines TUI-Aktie gibt ab: Rückholung von Urlaubern aus dem Nahen Osten geplant TUI-Aktie gibt ab: Rückholung von Urlaubern aus dem Nahen Osten geplant
dpa-afx Reisebranche: Müssen die Gäste in der Region nun beruhigen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tui auf 'Overweight' - Ziel 13,50 Euro
dpa-afx Dertour-Chef: Urlaub bleibt trotz Krisen stark gefragt
finanzen.net Lufthansa-Aktie im freien Fall: Flüge zu Zielen im Nahen Osten nach Eskalation in der Region ausgesetzt
Dow Jones TUI-Aktie bricht ein: Reisen in den Nahen Osten wegen Luftangriff auf Iran abgesagt
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste
finanzen.net TUI Aktie News: TUI am Nachmittag im Sinkflug
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schwächelt am Montagnachmittag
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: TUI AG: David Schelp, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: TUI delivers best Q1 performance with Und. EBIT of €77m, growing strongly by +€26m. We reaffirm our FY26 guidance of +7-10% Und. EBIT growth (at CC), driven by expectations for Summer 2026
RSS Feed
TUI AG zu myNews hinzufügen