Broadcom Aktie
Marktkap. 1,28 Bio. EURKGV 77,57 Div. Rendite 0,64%
WKN A2JG9Z
ISIN US11135F1012
Symbol AVGO
Broadcom Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern habe eine hohe Hürde genommen und den ersten Aufschlag gemacht für die im Geschäftsjahr 2027 angepeilten 100 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Halbleitern, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag nach den Quartalszahlen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Broadcom Overweight
|Unternehmen:
Broadcom
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 500,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 317,53
|Abst. Kursziel*:
57,47%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 333,77
|Abst. Kursziel aktuell:
49,80%
|
Analyst Name:
Tom O'Malley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 432,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Broadcom
|08:36
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.19
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|14.06.19
|Broadcom Mkt Perform
|Charter Equity
|22.02.19
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.18
|Broadcom Neutral
|B. Riley FBR
|12.07.18
|Broadcom Neutral
|B. Riley FBR, Inc.