Broadcom Aktie

290,25 EUR +17,30 EUR +6,34 %
333,77 USD +17,08 USD +5,39 %
Marktkap. 1,28 Bio. EUR

KGV 77,57 Div. Rendite 0,64%
WKN A2JG9Z

ISIN US11135F1012

Symbol AVGO

Barclays Capital

Broadcom Overweight

08:36 Uhr
Broadcom Overweight
Broadcom
290,25 EUR 17,30 EUR 6,34%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern habe eine hohe Hürde genommen und den ersten Aufschlag gemacht für die im Geschäftsjahr 2027 angepeilten 100 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Halbleitern, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag nach den Quartalszahlen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Broadcom Overweight

Unternehmen:
Broadcom		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 317,53		 Abst. Kursziel*:
57,47%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 333,77		 Abst. Kursziel aktuell:
49,80%
Analyst Name:
Tom O'Malley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 432,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Broadcom

08:36 Broadcom Overweight Barclays Capital
05.09.25 Broadcom Buy UBS AG
06.06.25 Broadcom Outperform Bernstein Research
13.12.24 Broadcom Buy UBS AG
13.06.24 Broadcom Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Broadcom

finanzen.net Quartalszahlen vorgelegt Broadcom-Aktie überzeugt mit Ausblick: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen Broadcom-Aktie überzeugt mit Ausblick: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Broadcom auf 'Overweight' - Ziel 500 Dollar
dpa-afx Chipkonzern Broadcom bleibt optimistisch
finanzen.net Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte der von Ray Dalio gegründete Fonds in Q4 2025
finanzen.net Broadcom Aktie News: Broadcom legt am Mittwochabend zu
finanzen.net Ausblick: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Broadcom Aktie News: Broadcom verteuert sich am Mittwochnachmittag
finanzen.net Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: So hat sich Jeremy Granthams Depot in Q4 2025 verändert
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 02.03.26
PR Newswire Broadcom Inc. to Announce Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Financial Results on Thursday, December 11, 2025
PR Newswire CIBC Announces Canadian Depositary Receipts Splits
PR Newswire Broadcom Inc. to Announce Third Quarter Fiscal Year 2025 Financial Results on Thursday, September 4, 2025
PR Newswire Roundhill Investments Launches Five Additional WeeklyPay™ ETFs
PR Newswire Broadcom Inc. to Announce Second Quarter Fiscal Year 2025 Financial Results on Thursday, June 5, 2025
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - AVGO
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - AVGO
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - AVGO
