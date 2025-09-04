Broadcom Aktie
Marktkap. 1,22 Bio. EURKGV 136,91 Div. Rendite 1,25%
WKN A2JG9Z
ISIN US11135F1012
Symbol AVGO
Broadcom Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Broadcom von 345 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale aus einer Telefonkonferenz zur KI-Nachfrage seien bullish gewesen, schrieb Timothy Arcuri am Freitag. Der Chiphersteller sei auf gutem Wege in Richtung 10 Dollar Gewinn je Aktie 2026 und vermutlich 11,50 Dollar 2027. Broadcom habe von einem neuen Großkunden gesprochen - vermutlich sei dies OpenAI./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Broadcom Buy
|Unternehmen:
Broadcom
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 365,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 306,10
|Abst. Kursziel*:
19,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 351,18
|Abst. Kursziel aktuell:
3,94%
|
Analyst Name:
Timothy Arcuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 330,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Broadcom
|15:06
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.19
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|15:06
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.19
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|15:06
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.19
|Broadcom Buy
|Craig Hallum
|14.06.19
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|14.06.19
|Broadcom Mkt Perform
|Charter Equity
|22.02.19
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.18
|Broadcom Neutral
|B. Riley FBR
|12.07.18
|Broadcom Neutral
|B. Riley FBR, Inc.