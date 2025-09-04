DAX 23.814 +0,2%ESt50 5.359 +0,2%Top 10 Crypto 15,87 +3,1%Dow 45.621 +0,8%Nas 21.708 +1,0%Bitcoin 96.341 +1,4%Euro 1,1727 +0,7%Öl 65,67 -1,8%Gold 3.581 +1,0%
Broadcom Aktie

299,15 EUR +35,60 EUR +13,51 %
STU
351,18 USD +48,84 USD +16,15 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 1,22 Bio. EUR

KGV 136,91 Div. Rendite 1,25%
WKN A2JG9Z

ISIN US11135F1012

Symbol AVGO

UBS AG

Broadcom Buy

15:06 Uhr
Broadcom Buy
Broadcom
299,15 EUR 35,60 EUR 13,51%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Broadcom von 345 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale aus einer Telefonkonferenz zur KI-Nachfrage seien bullish gewesen, schrieb Timothy Arcuri am Freitag. Der Chiphersteller sei auf gutem Wege in Richtung 10 Dollar Gewinn je Aktie 2026 und vermutlich 11,50 Dollar 2027. Broadcom habe von einem neuen Großkunden gesprochen - vermutlich sei dies OpenAI./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Broadcom Buy

Unternehmen:
Broadcom		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 365,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 306,10		 Abst. Kursziel*:
19,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 351,18		 Abst. Kursziel aktuell:
3,94%
Analyst Name:
Timothy Arcuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 330,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Broadcom

15:06 Broadcom Buy UBS AG
06.06.25 Broadcom Outperform Bernstein Research
13.12.24 Broadcom Buy UBS AG
13.06.24 Broadcom Overweight Barclays Capital
14.06.19 Broadcom Market Perform Cowen and Company, LLC
mehr Analysen

