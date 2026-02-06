DAX24.808 +0,4%Est506.015 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 -3,0%Nas23.113 +0,4%Bitcoin58.168 -2,5%Euro1,1924 +0,9%Öl68,45 +0,5%Gold5.037 +1,6%
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Wall Street uneins -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel im Minus

09.02.26 16:00 Uhr
Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel im Minus | finanzen.net

Der NASDAQ 100 verliert am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

NASDAQ 100
25.118,0 PKT 42,2 PKT 0,17%
Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0,08 Prozent auf 25.056,87 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,487 Prozent leichter bei 24.953,68 Punkten, nach 25.075,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24.876,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.102,05 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.766,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25.059,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21.491,31 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0,592 Prozent nach. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24.455,40 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin (+ 8,16 Prozent auf 439,91 USD), Palantir (+ 2,65 Prozent auf 139,51 USD), NVIDIA (+ 2,54 Prozent auf 190,12 USD), Broadcom (+ 2,37 Prozent auf 340,82 USD) und Microsoft (+ 1,79 Prozent auf 408,31 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Workday (-5,94 Prozent auf 153,25 USD), Intel (-4,96 Prozent auf 48,08 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,55 Prozent auf 128,79 USD), Arm (-3,37 Prozent auf 119,53 USD) und Enphase Energy (-3,16 Prozent auf 48,23 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7.508.548 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,799 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

