So viel Verlust hätte ein Hedera-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

07.03.26 19:43 Uhr
So viel Verlust hätte ein Hedera-Investment von vor 1 Jahr eingefahren | finanzen.net

Bei einem frühen Investment in Hedera hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0,0960 USD -0,0015 USD -1,57%
Charts|News

Hedera notierte am 06.03.2025 bei 0,2379 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in HBAR investiert, befänden sich nun 42.032,04 Hedera in seinem Depot. Da sich der Wert von Hedera am 06.03.2026 auf 0,097556 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.100,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 59,00 Prozent verringert.

Bei 0,078263 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com