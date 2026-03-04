Bayer Aktie
Marktkap. 37,64 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die vorläufige Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA sei ein wichtiger nächster Schritt, um das Thema abzuhaken, schrieb Charles Pitman-King am Mittwochabend. Sie reduziere zudem das Risiko vor der separat ausstehenden Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Overweight
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
37,53 €
|Abst. Kursziel*:
33,23%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
36,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,46%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|08:36
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|31.10.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.