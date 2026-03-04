DAX 24.095 -0,5%ESt50 5.835 -0,6%MSCI World 4.488 +0,0%Top 10 Crypto 9,4340 +2,9%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.184 -0,4%Euro 1,1599 -0,3%Öl 83,69 +1,3%Gold 5.166 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt schwelt weiter: DAX tiefer -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Iran-Krieg weitet sich aus - Neue Angriffe in der Region Iran-Krieg weitet sich aus - Neue Angriffe in der Region
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
36,91 EUR -0,96 EUR -2,53 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 37,64 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

Barclays Capital

Bayer Overweight

08:36 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
36,91 EUR -0,96 EUR -2,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die vorläufige Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA sei ein wichtiger nächster Schritt, um das Thema abzuhaken, schrieb Charles Pitman-King am Mittwochabend. Sie reduziere zudem das Risiko vor der separat ausstehenden Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,53 €		 Abst. Kursziel*:
33,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
36,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,46%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

08:36 Bayer Overweight Barclays Capital
08:11 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.03.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Analyse im Blick Bayer-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt Bayer-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start zurück
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 startet im Minus
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer wird am Donnerstagvormittag ausgebremst
dpa-afx Bayer-Aktie dennoch im Minus: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Bayer dämmen Minus ein nach Entscheid zu Glyphosat-Vergleich
dpa-afx WDH/ROUNDUP 3: Bayer erwartet stabilen Gewinn - Glyphosat-Unsicherheit bleibt
dpa-afx ROUNDUP 3: Bayer erwartet 2026 stabilen Gewinn - Glyphosat-Unsicherheit bleibt
Zacks Bayer Q4 Earnings Match Estimates, Xarelto and Eylea Pull Down Sales
Zacks Here's Why Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Strong Value Stock
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson, Sanofi and Bayer
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle Bayer agrees to pay billions to settle Roundup lawsuits
Deutsche Welle Bayer agrees to pay billions to settle Roundup lawsuits
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen