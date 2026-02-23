DAX 24.992 -1,1%ESt50 6.114 -0,3%MSCI World 4.514 -0,1%Top 10 Crypto 8,2460 -2,5%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.705 -1,9%Euro 1,1783 +0,0%Öl 71,82 +0,5%Gold 5.180 -0,9%
Siemens Aktie

240,65 EUR +0,05 EUR +0,02 %
STU
Marktkap. 191,28 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Siemens AG
240,65 EUR 0,05 EUR 0,02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Softwarebereiche PLM und EDA des Technologiekonzerns, die für acht Prozent des Konzernumsatzes stünden, seien nicht so profitabel wie eigenständige Konkurrenten auf einer vergleichbaren Basis, schrieb Phil Buller am Montagabend. Der Kursrückgang von Siemens seit Ende Januar trotz starker Quartalszahlen und angehobener Ziele impliziere aber bereits eine Abwertung dieser Bereiche, deren Übernahme der Aktienkurs bisher nicht honoriert habe. PLM und EDA brächten Siemens derweil im Branchenvergleich in eine ausgezeichnete Ausgangsposition für die Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) im industriellen Bereich. Kurspotenzial beinhalteten zudem eine weitere Vereinfachung der Konzernstruktur sowie die anderen Geschäftsbereiche./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 21:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
240,95 €		 Abst. Kursziel*:
34,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
240,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,05%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

08:01 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Siemens Buy UBS AG
13.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Siemens Underweight Barclays Capital
12.02.26 Siemens Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens gibt am Montagnachmittag nach
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Verlusten
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
dpa-afx Trotz US-Zollbremsen: Elektroindustrie knackt Exportrekord
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens verbilligt sich am Vormittag
finanzen.net XETRA-Handel: DAX zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen
reNEWS Mingyang hires ex-Siemens technical head
reNEWS Siemens Gamesa lands 21MW Germany order
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Siemens Energy investors urge wind focus
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
MarketWatch Siemens boosts outlook as AI orders pour in and its software business defies gloom
reNEWS Losses narrow at Siemens Gamesa
reNEWS Siemens Gamesa wins debut 7MW deal in Germany
