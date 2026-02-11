DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -2,5%Nas22.702 -1,6%Bitcoin55.477 -1,6%Euro1,1870 -0,1%Öl67,68 -2,8%Gold4.945 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Warum sich der Kurs des Euro nach leichten Vortagesverlusten kaum bewegt Warum sich der Kurs des Euro nach leichten Vortagesverlusten kaum bewegt
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Prognoseerhöhung

SAP-Aktie fester: Siemens als wertvollstes DAX-Unternehmen wieder abgehänt

12.02.26 19:35 Uhr
Siemens überholt SAP: Neues DAX-Schwerstgewicht - Aktien im Plus | finanzen.net

Nach der Erhöhung der Ergebnisprognose hat Siemens mit einem kräftigen Kursanstieg SAP als wertvollstes Unternehmen im DAX abgelöst - aber nur zeitweise.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
171,74 EUR 1,08 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
261,35 EUR 6,35 EUR 2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Freude über die höher gesteckte Ergebnisprognose vom Siemens hat nicht lange gehalten. Damit konnte sich das Münchner Technologie- und Industrieunternehmen auch nicht als wertvollstes Unternehmen im DAX vor SAP behaupten. Am Ende des Handelstages lag der Walldorfer Softwarehersteller wieder vorn, denn bis Handelsschluss waren die satten Kursgewinne von Siemens fast vollständig abgebröckelt.

Wer­bung

Noch zur Mittagszeit waren die Siemens-Aktien um fast 8 Prozent auf einen Rekordstand von knapp unter 276 Euro geklettert. Der Börsenwert war somit auf etwa 219 Milliarden angewachsen. Am Ende des Tages blieb aber nur noch ein kleines Plus von 0,3 Prozent übrig und der Börsenwert schrumpfte auf 205,6 Milliarden Euro zusammen. Seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein Plus von 7,5 Prozent zu Buche

SAP, die an diesem Donnerstag um 0,4 Prozent auf 169,70 Euro stiegen, erreichten damit eine Marktkapitalisierung von 208,5 Milliarden Euro. Die Aktie war in letzter Zeit von Sorgen vor einer KI-Bedrohung schwer belastet worden, weshalb sich seit Anfang des Jahres ein Kursverlust von 18,6 Prozent ergibt. Seit ihrem Rekord vor einem Jahr hat sie sogar mehr als ein Drittel verloren.

RBC-Analyst Mark Fielding hob nach der Telefonkonferenz zu den Siemens-Zahlen seine Schätzungen an, setzte sein Kursziel von 245 auf 270 Euro nach oben und blieb bei seiner neutralen Einschätzung der Aktie. "Siemens übertraf im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen für das Industriegeschäft um 10 Prozent, mit stärkeren Margen im Bereich Digital Industries (DI) und Smart Infrastructure (SI)", lobte er. Die Prognosen für das Gesamtgeschäftsjahr deuteten zudem auf eine Entwicklung der beiden Bereiche in Richtung der oberen Hälfte der Zielspanne hin.

Wer­bung

Analyst Rizk Maidi von Jefferies hob hervor, dass die Münchner, ähnlich wie Konkurrent ABB (ABB (Asea Brown Boveri)), höhere Auftragseingänge im Bereich Rechenzentren erzielt hätten, die wiederum die Orderzahl im Bereich SI deutlich hätten steigen lassen. Obendrein habe der Auftragseingang im Bereich DI zugelegt und sei dabei unterstützt durch ein kräftiges Wachstum im Bereich Automatisierung in China sowie ein solides Softwarewachstum worden.

Siemens habe nun seine Zielspanne für das Jahresergebnis je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten - die entscheidende Gewinnkennziffer des Unternehmens - auf 10,70 bis 11,10 Euro angehoben. Zuvor war ein Anstieg zwischen 10,40 bis 11,00 Euro in Aussicht gestellt worden. Dies ist jedoch laut Maidi mit Blick auf die Mitte der Spanne gesehen "konservativ". Der Ergebniskonsens für 2025/26 dürfte nun jedoch im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen, wie Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
14:51Siemens OutperformBernstein Research
14:46Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12:36Siemens BuyUBS AG
10:36Siemens BuyJefferies & Company Inc.
09:41Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14:51Siemens OutperformBernstein Research
12:36Siemens BuyUBS AG
10:36Siemens BuyJefferies & Company Inc.
09:41Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14:46Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
09:06Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
13.01.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
06.01.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
18.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen