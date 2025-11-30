Alstom Aktie
Marktkap. 10,4 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alstom von 9 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy setzt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2026 im Investitionsgütersektor eher auf Maschinenbau, weil dort unter normalen Umständen das zyklische Umfeld vorteilhafter sei. Im Bereich der Elektrotechnik glaubt er dagegen, dass der zyklische Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht wird. Außerdem favorisiert er Werte mit defensiven Qualitäten und einer vernünftigen Bewertung./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Underweight
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
21,64 €
|Abst. Kursziel*:
-53,79%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
21,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-53,66%
|
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|21:06
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|21:06
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|21:06
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|30.05.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|07.01.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.24
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.25
|Alstom Neutral
|UBS AG