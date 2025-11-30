DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.408 +0,5%Top 10 Crypto 12,50 +5,4%Nas 23.495 +0,4%Bitcoin 79.718 +1,4%Euro 1,1674 +0,4%Öl 62,71 +0,5%Gold 4.211 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen im Plus -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
Früher NVIDIA-Bulle setzt nun auf diese möglichen Höhenflieger-Aktien Früher NVIDIA-Bulle setzt nun auf diese möglichen Höhenflieger-Aktien
Die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie im November 2025 Die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie im November 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Alstom Aktie

Kaufen
Verkaufen
Alstom Aktien-Sparplan
21,58 EUR -0,61 EUR -2,75 %
STU
21,64 EUR -0,83 EUR -3,69 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,4 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0F7BK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0010220475

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AOMFF

Barclays Capital

Alstom Underweight

21:06 Uhr
Alstom Underweight
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
21,58 EUR -0,61 EUR -2,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alstom von 9 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy setzt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2026 im Investitionsgütersektor eher auf Maschinenbau, weil dort unter normalen Umständen das zyklische Umfeld vorteilhafter sei. Im Bereich der Elektrotechnik glaubt er dagegen, dass der zyklische Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht wird. Außerdem favorisiert er Werte mit defensiven Qualitäten und einer vernünftigen Bewertung./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Underweight

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
21,64 €		 Abst. Kursziel*:
-53,79%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
21,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-53,66%
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

21:06 Alstom Underweight Barclays Capital
14.11.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Alstom Neutral UBS AG
14.11.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Alstom S.A.

finanzen.net Was Analysten von der Alstom-Aktie erwarten
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx Neue Regionalzüge fahren bald nach Frankreich
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alstom-Investition von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Alstom-Aktie mit deutlichen Gewinnen
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alstom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Alstom-Aktie
Zacks Is Alstom (ALSMY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Alstom (ALSMY) This Year?
GlobeNewswire Alstom S.A: 10 July 2025 Combined Shareholders’ Meeting - Availability of the preparatory documents
GlobeNewswire Alstom S.A: 2024/25 Universal Registration Document available
GlobeNewswire Alstom S.A: Disclosure of the total number of voting rights and shares forming the share capital as at 21 May 2025
GlobeNewswire Alsttom S.A: Board of Directors release
Financial Times Put double-decker trains in the Channel Tunnel, says France’s Alstom
GlobeNewswire Alstom S.A: FY 2024/25: Alstom delivers solid profit and cash. Medium-term ambitions confirmed.
RSS Feed
Alstom S.A. zu myNews hinzufügen