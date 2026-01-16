Alstom Aktie
Marktkap. 12,41 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom nach Auftragsdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Diese seien stark gewesen, schrieb Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Qualität in den Auftragsbüchern des Herstellers von Schienenfahrzeugen und -systemen werde besser./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Buy
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,53 €
|Abst. Kursziel*:
16,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,14%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
