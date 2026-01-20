DAX 24.531 -0,7%ESt50 5.859 -0,6%MSCI World 4.431 -0,2%Top 10 Crypto 11,82 -1,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 76.212 +1,2%Euro 1,1714 -0,1%Öl 64,70 +1,1%Gold 4.870 +2,2%
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
UBS AG: Neutral für QIAGEN-Aktie UBS AG: Neutral für QIAGEN-Aktie
Moody‘s wird zuversichtlicher für die RENK-Aktie: So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS Moody‘s wird zuversichtlicher für die RENK-Aktie: So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS
EssilorLuxottica Aktie

267,50 EUR +1,70 EUR +0,64 %
STU
247,88 CHF +0,12 CHF +0,05 %
BRX
Marktkap. 122,8 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

RBC Capital Markets

11:16 Uhr
EssilorLuxottica
267,50 EUR 1,70 EUR 0,64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Analysen zu EssilorLuxottica

11:16 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
19.01.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
09.01.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
09.01.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
08.01.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net EssilorLuxottica-Investition im Blick EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 5 Jahren verdient EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 5 Jahren verdient
TraderFox Stocks in Action: Siemens Energy, EssilorLuxottica, Vinci, Bayer, ASML
TraderFox Stocks in Action: Safran, KION, Airbus, Nordex und Essilor/Luxottica.
TraderFox EssilorLuxottica: Meta will die KI-Brillenproduktion auf mindestens 20 Mio. Einheiten verdoppeln. Die Ära der Wearables verlässt die Nische!
dpa-afx Meta-Aktie in Rot: Stellenabbau in verlustreicher VR-Sparte
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 320 Euro - 'Outperform'
Dow Jones Meta-Aktie stabil: Europa-Start smarter Ray-Ban-Brillen wegen US-Nachfrage aufgeschoben
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor einem Jahr abgeworfen
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
