DAX25.104 -0,1%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 -0,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.137 -1,3%Euro1,1675 ±-0,0%Öl60,83 +0,7%Gold4.418 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord wenig bewegt -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie: Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen US-Dollar in 2026 möglich? NVIDIA-Aktie: Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen US-Dollar in 2026 möglich?
D-Wave Quantum-Aktie dennoch tiefer: Neuer Meilenstein mit Übernahme von Quantum Circuits gesetzt D-Wave Quantum-Aktie dennoch tiefer: Neuer Meilenstein mit Übernahme von Quantum Circuits gesetzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 320 Euro - 'Outperform'

08.01.26 12:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
271,60 EUR -2,90 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 340 auf 320 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Um den Verwässerungseffekt des noch im Aufbau befindlichen Geschäfts mit smarten Brillen insbesondere auf die Bruttomargen besser widerzuspiegeln, habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 reduziert, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:50 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf EssilorLuxottica

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EssilorLuxottica

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu EssilorLuxottica

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu EssilorLuxottica

DatumRatingAnalyst
12:11EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
05.01.2026EssilorLuxottica BuyUBS AG
19.12.2025EssilorLuxottica BuyUBS AG
18.12.2025EssilorLuxottica OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:11EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
05.01.2026EssilorLuxottica BuyUBS AG
19.12.2025EssilorLuxottica BuyUBS AG
18.12.2025EssilorLuxottica OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.12.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
28.11.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
20.10.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
17.10.2025EssilorLuxottica NeutralUBS AG
03.10.2025EssilorLuxottica NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.02.2024EssilorLuxottica VerkaufenDZ BANK
01.09.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
26.07.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
29.06.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
17.05.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EssilorLuxottica nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen