ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 320 Euro - 'Outperform'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 340 auf 320 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Um den Verwässerungseffekt des noch im Aufbau befindlichen Geschäfts mit smarten Brillen insbesondere auf die Bruttomargen besser widerzuspiegeln, habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 reduziert, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EST
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
