BLICKPUNKT/Lufthansa auf Fast-Entry-Platz für DAX-Aufstieg

13.01.26 15:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
49,71 EUR -0,27 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DEUTZ AG
10,27 EUR -0,09 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fielmann AG
44,15 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
365,60 EUR 2,60 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Knorr-Bremse
99,30 EUR 1,25 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8,72 EUR -0,04 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
37,71 EUR -0,58 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schaeffler AG
9,46 EUR 0,14 EUR 1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Talanx AG
110,70 EUR -0,20 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TeamViewer
6,20 EUR -0,15 EUR -2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
26,69 EUR 1,59 EUR 6,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Herbert Rude

DOW JONES--

Lufthansa auf Fast-Entry-Platz für DAX-Aufstieg

Die Chancen für einen Aufstieg der Lufthansa in den DAX bleiben trotz der aktuellen Konsolidierung gut. Die Aktie liegt nach aktuellen Berechnungen derzeit auf Platz 33 einer fiktiven Rangliste. Das reichte für einen Aufstieg im März nach den Fast-Entry-Regeln. Sollte es dabei bleiben, verdrängten Lufthansa nach dem aktuellen Stand Brenntag. Die Aktie des Chemikalienhändlers liegt hinter Porsche Holding und Zalando.

Der DAX wird im März nach den regulären Aufnahme- und Abstiegskriterien verändert. Und mit HOCHTIEF, Talanx und Knorr-Bremse gibt es weitere, in diesen Fällen reguläre, Aufstiegskandidaten. Ihr DAX-Eintritt scheitert aber nach dem aktuellen Stand an fehlenden Gegenkandidaten für eine Entnahme.

Für die Überprüfung des MDAX schälen sich 2 Fast-Entry-Kandidaten heraus: Schaeffler und DEUTZ. Bleibt es dabei, müssten die zwei schwächsten MDAX-Mitglieder weichen. Aktuell sind das TeamViewer und Fielmann.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 09:06 ET (14:06 GMT)

