DAX 24.090 -0,1%ESt50 5.682 -0,4%MSCI World 4.417 -0,2%Top 10 Crypto 15,08 -2,0%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 94.922 +0,1%Euro 1,1616 +0,1%Öl 64,53 -0,6%Gold 3.997 +1,3%
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
7,21 EUR +0,26 EUR +3,71 %
STU
Marktkap. 8,33 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

JP Morgan Chase & Co.

Lufthansa Underweight

10:31 Uhr
Lufthansa Underweight
Lufthansa AG
7,21 EUR 0,26 EUR 3,71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Die Fluggesellschaft habe erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten, schrieb Harry Gowers am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die sich stabilisierenden Preisaussichten sollten positiv aufgenommen werden./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kvini / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Underweight

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
7,20 €		 Abst. Kursziel*:
-30,59%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
7,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-30,61%
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

10:31 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
09.10.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07.10.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

