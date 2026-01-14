Lufthansa Aktie
Marktkap. 10,44 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7,70 auf 8,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. in Team um die Analysten Andy Chu und Jaime Rowbotham veröffentlichte am Donnerstag einen Branchenausblick auf das Jahr 2026. Die Voraussetzungen für die Transportbranche seien komplex: Während die Trends im Passagier- und Frachtbereich solide seien, signalisierten aktuelle Wirtschaftsindikatoren eine konjunkturelle Abschwächung. Vor diesem Hintergrund sollten sich Anleger stark an aktuellen Branchendaten orientieren und flexibel auf neue Entwicklungen reagieren./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Hold
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
8,60 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,35 €
|Abst. Kursziel*:
2,97%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,24%
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
