Lufthansa Aktie

8,33 EUR +0,09 EUR +1,12 %
STU
Marktkap. 10,44 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

Deutsche Bank AG

Lufthansa Hold

10:16 Uhr
Lufthansa Hold
Lufthansa AG
8,33 EUR 0,09 EUR 1,12%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7,70 auf 8,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. in Team um die Analysten Andy Chu und Jaime Rowbotham veröffentlichte am Donnerstag einen Branchenausblick auf das Jahr 2026. Die Voraussetzungen für die Transportbranche seien komplex: Während die Trends im Passagier- und Frachtbereich solide seien, signalisierten aktuelle Wirtschaftsindikatoren eine konjunkturelle Abschwächung. Vor diesem Hintergrund sollten sich Anleger stark an aktuellen Branchendaten orientieren und flexibel auf neue Entwicklungen reagieren./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Hold

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
8,60 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
8,35 €		 Abst. Kursziel*:
2,97%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
8,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,24%
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

10:16 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
14.01.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
09.01.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

finanzen.net Langfristige Performance MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lufthansa von vor 10 Jahren bedeutet MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lufthansa von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels stärker
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag höher
dpa-afx Lufthansa-Aktie höher: Eingeschränkter Flugbetrieb im Nahen Osten
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Ende des Mittwochshandels
finanzen.net Lufthansa kräftig im Minus: Herabstufung durch Barclays verunsichert Anleger
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittwochnachmittag schwächer
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer
dpa-afx Aktien von Air France-KLM, Lufthansa & Co.: Airlines unter Verkaufsdruck - IAG trotzdem positiv
Business Times Germany cautions flights over Iran as Lufthansa rejigs Middle East operations
Deutsche Welle Lufthansa and the role of big business in the Holocaust
