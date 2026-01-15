DAX 25.286 -0,3%ESt50 6.022 -0,3%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,85 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.031 -0,4%Euro 1,1620 +0,1%Öl 64,46 +0,9%Gold 4.592 -0,5%
Lufthansa
Lufthansa Aktie

8,42 EUR +0,05 EUR +0,65 %
STU
Marktkap. 9,86 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,75 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Ergebnisse von Delta Airlines auf Transatlantik-Routen hätten gezeigt, dass die Sommer-Schwäche auf diesen Strecken tatsächlich nur eine Sommer-Schwäche gewesen sei, schrieb Alex Irving am Freitag. Die europäischen Netzwerk-Airlines dürften davon profitieren, allen voran IAG./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 05:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,75 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,41 €		 Abst. Kursziel*:
-7,83%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
8,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,96%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

