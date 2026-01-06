DAX 25.062 +0,7%ESt50 5.914 -0,3%MSCI World 4.501 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.609 +0,3%Bitcoin 77.975 -2,7%Euro 1,1694 +0,0%Öl 60,20 -0,5%Gold 4.448 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens 723610 Amazon 906866 SAP 716460 Allianz 840400 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Wall Street nach Rekord uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie schwankt nach US-Start der Abnehmpille: JPMorgan warnt vor Umsatzrückgang Novo Nordisk-Aktie schwankt nach US-Start der Abnehmpille: JPMorgan warnt vor Umsatzrückgang
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lufthansa Aktie

Kaufen
Verkaufen
Lufthansa Aktien-Sparplan
9,07 EUR +0,19 EUR +2,12 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,38 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 823212

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008232125

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLAKF

Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

15:41 Uhr
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
9,07 EUR 0,19 EUR 2,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,75 Euro belassen. Neun Marken der Lufthansa-Gruppe setzten auf die Vertriebslösung Nevio vom IT-Anbieter Amadeus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Lufthansa mache damit einen Schritt zurück an die Spitze der technologischen Modernisierung in der Luftfahrt. Es seien aber zwei Jahre an Migrationsarbeit erforderlich./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,75 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
9,07 €		 Abst. Kursziel*:
-14,52%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
9,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,55%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

15:41 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.01.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 Lufthansa Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

finanzen.net Analystenlob Lufthansa-Aktie mit Erholungsrally - Morgan Stanley positiv - Koop mit Amadeus IT Lufthansa-Aktie mit Erholungsrally - Morgan Stanley positiv - Koop mit Amadeus IT
TraderFox Stocks in Action: Lufthansa, Siemens, Nordex, Bayer, Siemens Energy
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag höher
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Mittwochmittag freundlich
Dow Jones Lufthansa Group kooperiert mit Reise-IT-Dienstleister Amadeus
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteuert sich am Vormittag
Deutsche Welle Lufthansa and the role of big business in the Holocaust
Deutsche Welle Lufthansa and the role of big business in the Holocaust
Deutsche Welle Lufthansa and the role of big business in the Holocaust
Deutsche Welle Lufthansa and the role of big business in the Holocaust
Deutsche Welle Lufthansa and the role of big business in the Holocaust
Deutsche Welle Lufthansa and the role of big business in the Holocaust
Deutsche Welle Lufthansa and the role of big business in the Holocaust
Deutsche Welle Lufthansa and the role of big business in the Holocaust
RSS Feed
Lufthansa AG zu myNews hinzufügen