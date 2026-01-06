Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

15:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,75 Euro belassen. Neun Marken der Lufthansa-Gruppe setzten auf die Vertriebslösung Nevio vom IT-Anbieter Amadeus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Lufthansa mache damit einen Schritt zurück an die Spitze der technologischen Modernisierung in der Luftfahrt. Es seien aber zwei Jahre an Migrationsarbeit erforderlich./tih/edh

