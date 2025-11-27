Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica anlässlich des Marktstarts der Smartbrillen von Alibaba mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine breitere Nachfrage nach den SmartGlasses sei zunächst ein Segen für den Optikkonzern, schrieb Luca Solca am Donnerstagabend. Die Barrieren für andere Anbieter würden jedoch niedriger./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 21:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 06:30 / UTC

