EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 144,39 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica anlässlich des Marktstarts der Smartbrillen von Alibaba mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine breitere Nachfrage nach den SmartGlasses sei zunächst ein Segen für den Optikkonzern, schrieb Luca Solca am Donnerstagabend. Die Barrieren für andere Anbieter würden jedoch niedriger./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 21:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
308,60 €
|Abst. Kursziel*:
-18,99%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
308,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,94%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
330,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|10:36
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|24.11.25
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
