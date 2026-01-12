DAX 25.468 +0,3%ESt50 6.033 +0,3%MSCI World 4.528 +0,1%Top 10 Crypto 12,34 +1,4%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.780 +0,8%Euro 1,1668 +0,0%Öl 64,79 +0,8%Gold 4.617 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach US-Inflationsdaten leicht im Plus -- Wall Street stabil erwartet -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Top News
US-Berichtssaison startet: DAX etwas höher - neues Allzeithoch US-Berichtssaison startet: DAX etwas höher - neues Allzeithoch
Lufthansa-Aktie verliert: Flugstopp in den Iran bis Ende Januar verlängert Lufthansa-Aktie verliert: Flugstopp in den Iran bis Ende Januar verlängert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volvo (B) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Volvo (B) Aktien-Sparplan
28,58 EUR -0,45 EUR -1,55 %
STU
26,62 CHF -0,25 CHF -0,92 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 58,73 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855689

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN SE0000115446

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VOLVF

RBC Capital Markets

Volvo AB (B) Outperform

14:36 Uhr
Volvo AB (B) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
28,58 EUR -0,45 EUR -1,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo von 310 auf 340 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Kapitalgütersektor die Frage, ob es 2026 endlich die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose. Bei Volvo zeichne sich ein zyklischer Tiefpunkt im US-Geschäft ab./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Outperform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
340,00 SEK
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
310,20 SEK		 Abst. Kursziel*:
9,61%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
316,57 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

14:36 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
08.01.26 Volvo (B) Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
05.01.26 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Volvo (B) Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

dpa-afx Studie Morgan Stanley ordnet Lkw-Sektor neu: TRATON-Aktie unter Druck - Daimler Truck und Volvo im Blick Morgan Stanley ordnet Lkw-Sektor neu: TRATON-Aktie unter Druck - Daimler Truck und Volvo im Blick
finanzen.net Erste Schätzungen: Volvo (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx Aktien von Daimler Truck und TRATON begehrt nach ermutigenden Signalen vom US-Markt
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite letztendlich leichter
finanzen.net Montagshandel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag
finanzen.net Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schwächelt
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor 10 Jahren verdient
PR Newswire Changes to the Volvo Group Executive Board and Renault Trucks management team
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
PR Newswire Volvo Group - the second quarter 2025
PR Newswire Volvo Group Receives EU Innovation Support for CarbonSmart Initiative
PR Newswire Volvo Construction Equipment acquires Swecon
PR Newswire Andrea Fuder, Chief Purchasing Officer at Volvo Group has tragically passed away
PR Newswire AB Volvo: The Foundation Assar Gabrielsson Prize recipients 2025 awarded
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
RSS Feed
Volvo AB (B) zu myNews hinzufügen