Volvo (B) Aktie
Marktkap. 60,6 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die B-Aktien des Lkw-Bauers Volvo mit einem Kursziel von 385 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Schweden hätten im unsicheren Umfeld solide abgeliefert, schrieb Hemal Bhundia am Freitagabend. Hinsichtlich der Profitabilität sei im ersten Quartal wohl der Tiefpunkt erreicht worden./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
385,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
322,10 SEK
|Abst. Kursziel*:
19,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
347,14 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|10:26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
