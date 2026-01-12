DAX 25.461 +0,2%ESt50 6.031 +0,2%MSCI World 4.528 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.780 +0,8%Euro 1,1668 +0,0%Öl 64,91 +1,0%Gold 4.614 +0,3%
Deutsche Telekom Aktie

28,45 EUR -0,27 EUR -0,94 %
STU
Marktkap. 139,17 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750

ISIN DE0005557508

Symbol DTEGF

UBS AG

Deutsche Telekom Buy
14:51 Uhr

14:51 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
28,45 EUR -0,27 EUR -0,94%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,70 Euro belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien gut, schrieb Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht aber nicht in jedem Branchenunternehmen für 2026 einen Gewinner. Seine präferierten Werte sind Orange, die Deutsche Telekom sowie Swisscom und Tele2./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,41 €		 Abst. Kursziel*:
25,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,48%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

14:51 Deutsche Telekom Buy UBS AG
05.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11.12.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
28.11.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick Neue Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Buy Neue Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Buy
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie: Technische Analyse zeigt long -Chartsignal
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX mittags in Rot
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Mittag nach
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX pendelt zum Start des Dienstagshandels um seinen Vortagesschluss
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Dana Langheim, sell
EQS Group EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Marla Langheim, sell
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth Today
Cnet Watch 'Stranger Things' for Free and More With These T-Mobile Streaming Freebies
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning T-Mobile US Stock In The Last 10 Years
Benzinga Price Over Earnings Overview: T-Mobile US
