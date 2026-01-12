Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 139,17 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,70 Euro belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien gut, schrieb Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht aber nicht in jedem Branchenunternehmen für 2026 einen Gewinner. Seine präferierten Werte sind Orange, die Deutsche Telekom sowie Swisscom und Tele2./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
35,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,41 €
|Abst. Kursziel*:
25,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,48%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
