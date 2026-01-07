Analysten-Einschätzungen

Was Deutsche Telekom-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Im Dezember 2025 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Deutsche Telekom-Aktie vorgenommen.

2 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 39,50 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie, was einem Anstieg von 11,84 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 27,66 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 42,00 EUR 51,84 11.12.2025 Bernstein Research 37,00 EUR 33,77 11.12.2025

