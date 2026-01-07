DAX25.090 -0,1%Est505.907 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.450 -0,6%Bitcoin77.138 -1,3%Euro1,1664 -0,1%Öl61,00 +1,0%Gold4.439 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 SAP 716460 Infineon 623100 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord etwas tiefer -- US-Börsen schwächer -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Bitcoin, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten Deutsche Telekom-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Analysten-Einschätzungen

Deutsche Telekom-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten

08.01.26 16:04 Uhr
Deutsche Telekom-Aktie: Analysteneinschätzungen im Dezember | finanzen.net

Was Deutsche Telekom-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
28,19 EUR 0,81 EUR 2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Dezember 2025 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Deutsche Telekom-Aktie vorgenommen.

Wer­bung

2 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 39,50 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie, was einem Anstieg von 11,84 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 27,66 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG42,00 EUR51,8411.12.2025
Bernstein Research37,00 EUR33,7711.12.2025

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
05.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
11.12.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
28.11.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
11.12.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
28.11.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen