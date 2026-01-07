Deutsche Telekom-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
Was Deutsche Telekom-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Im Dezember 2025 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Deutsche Telekom-Aktie vorgenommen.
2 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 39,50 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie, was einem Anstieg von 11,84 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 27,66 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Deutsche Bank AG
|42,00 EUR
|51,84
|11.12.2025
|Bernstein Research
|37,00 EUR
|33,77
|11.12.2025
