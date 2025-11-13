DAX 23.669 -1,6%ESt50 5.646 -1,7%MSCI World 4.340 -0,4%Top 10 Crypto 12,82 -4,9%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 82.514 -3,8%Euro 1,1624 -0,1%Öl 63,83 +1,1%Gold 4.136 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Aktien-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Aktien-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Delivery Hero SE: Experten bestätigen nach starken Quartalszahlen ihre Einschätzungen Delivery Hero SE: Experten bestätigen nach starken Quartalszahlen ihre Einschätzungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Telekom Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
27,29 EUR +0,11 EUR +0,40 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 133,83 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555750

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005557508

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTEGF

UBS AG

Deutsche Telekom Buy

12:51 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
27,29 EUR 0,11 EUR 0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,10 Euro belassen. Der Ausblick der Bonner sollte für Zuversicht sorgen, schrieb Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Kursverluste erschienen überzogen./rob/mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,98 €		 Abst. Kursziel*:
29,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,28%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

12:51 Deutsche Telekom Buy UBS AG
13.11.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
13.11.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
13.11.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Deutsche Telekom-Aktie UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Deutsche Telekom-Aktie
TraderFox Stocks in Action: Deutsche Telekom, Talanx, Grenke, Merck KGaA und Delivery Hero.
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie im Chartcheck: MACD long
finanzen.net XETRA-Handel DAX mittags in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Minus
finanzen.net Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 sackt mittags ab
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag in Grün
dpa-afx Trotz Autokrise: DAX-Konzerne vermelden in Summe mehr Gewinn
Benzinga Unpacking the Latest Options Trading Trends in T-Mobile US
Benzinga SoftBank Offloads $15 Billion Nvidia And T-Mobile Stakes To Fund AI Push
Benzinga SoftBank Offloads $15 Billion Nvidia And T-Mobile Stakes To Fund AI Push
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Benzinga $100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
Cnet T-Mobile Offers Free Emergency 911 Satellite Texting for Anyone With a Compatible Phone
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
MotleyFool Parent Company Sells 129,000 T-Mobile US Shares Worth $29.5 Million
RSS Feed
Deutsche Telekom AG zu myNews hinzufügen