Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 163,28 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Outperform" belassen. Der Telekomanbieter habe etwas mehr umgesetzt als erwartet, schrieb Ulrich Rathe in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) decke sich mit dem Konsens./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:38 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Outperform
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
33,77 €
|Abst. Kursziel*:
9,56%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
33,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,47%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,34 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|12:51
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|10:16
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|09:36
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:51
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|10:16
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|09:36
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:51
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|10:16
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|09:36
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|18.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|04.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|20.02.20
|Deutsche Telekom verkaufen
|Barclays Capital
|19.02.20
|Deutsche Telekom Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG