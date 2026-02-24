DAX 25.290 +0,5%ESt50 6.198 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8470 +1,4%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.798 +0,5%Euro 1,1805 -0,1%Öl 69,98 -1,4%Gold 5.169 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Infineon 623100 Bayer BAY001 Nordex A0D655 Amazon 906866 freenet A0Z2ZZ Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
Top News
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
DroneShield-Aktie steigt kräftig: Bedeutenden Militärvertrag gesichert DroneShield-Aktie steigt kräftig: Bedeutenden Militärvertrag gesichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Telekom Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
33,80 EUR +0,37 EUR +1,11 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 163,28 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555750

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005557508

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTEGF

Bernstein Research

Deutsche Telekom Outperform

10:16 Uhr
Deutsche Telekom Outperform
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
33,80 EUR 0,37 EUR 1,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Outperform" belassen. Der Telekomanbieter habe etwas mehr umgesetzt als erwartet, schrieb Ulrich Rathe in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) decke sich mit dem Konsens./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:38 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Outperform

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
33,77 €		 Abst. Kursziel*:
9,56%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
33,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,47%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

12:51 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
12:06 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
10:46 Deutsche Telekom Buy UBS AG
10:16 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
09:36 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

finanzen.net Deutsche Telekom-Analyse im Blick Barclays Capital: Deutsche Telekom-Aktie erhält Overweight Barclays Capital: Deutsche Telekom-Aktie erhält Overweight
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie: neues 4-Wochen Hoch deutet auf long-Strategie hin
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: So steht der DAX am Donnerstagmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Donnerstagmittag zu
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittag zu
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag fester
finanzen.net Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Deutsche Telekom-Aktie mit Buy
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit Kursplus
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie nimmt Fahrt auf: Weiteres Wachstum nach Umsatzplus geplant
Business Times Deutsche Telekom beats Q4 core profit expectations
Zacks T-Mobile vs. AT&T: Which Telecom Stock Should You Bet On?
Zacks Verizon vs. T-Mobile: Which 5G Stock is the Better Buy Today?
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning T-Mobile US Stock In The Last 10 Years
Benzinga Assessing T-Mobile US: Insights From 10 Financial Analysts
Zacks Are Investors Undervaluing Deutsche Telekom (DTEGY) Right Now?
MotleyFool T-Mobile US: A Strong Contender in the Telecom Arena
RSS Feed
Deutsche Telekom AG zu myNews hinzufügen