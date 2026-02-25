DAX25.236 +0,2%Est506.190 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 +1,4%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.863 +0,6%Euro1,1804 -0,1%Öl69,82 -1,6%Gold5.176 +0,2%
Deutsche Telekom-Analyse im Blick

Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Deutsche Telekom-Aktie mit Buy

26.02.26 12:07 Uhr
Deutsche Telekoms Schicksal? Deutsche Bank AG vergibt ein entscheidendes Aktien-Rating | finanzen.net

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Deutsche Telekom-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
33,86 EUR 0,41 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das vierte Quartal und der Ausblick auf 2026 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Robert Grindle am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem eine ermutigende Belebung in Deutschland hervor.

Aktienauswertung: Die Deutsche Telekom-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 11:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 33,89 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23,93 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.471.509 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 22,5 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

