Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Deutsche Telekom-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das vierte Quartal und der Ausblick auf 2026 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Robert Grindle am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem eine ermutigende Belebung in Deutschland hervor.

Aktienauswertung: Die Deutsche Telekom-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 11:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 33,89 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23,93 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.471.509 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 22,5 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

