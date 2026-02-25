Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Deutsche Telekom-Aktie mit Buy
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Deutsche Telekom-Aktie durch Deutsche Bank AG.
Werte in diesem Artikel
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das vierte Quartal und der Ausblick auf 2026 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Robert Grindle am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem eine ermutigende Belebung in Deutschland hervor.
Aktienauswertung: Die Deutsche Telekom-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 11:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 33,89 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23,93 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.471.509 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 22,5 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Deutsche Telekom News
Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com