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Marktkap. 155,54 Mrd. EUR

KGV 14,02
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WKN 555750

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ISIN DE0005557508

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Symbol DTEGF

Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Telekom Buy

18.03.26
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
32,10 EUR -0,07 EUR -0,22%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Lee passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Quartalsergebnisse an - vor allem auch an die Reaktion seines UBS-Kollegen auf die Zahlen der Tochter T-Mobile US. Die T-Aktie steht weiterhin auf der "Conviction List" mit den überzeugendsten Anlageideen von Goldman./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 10:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,78 €		 Abst. Kursziel*:
28,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,84%
Analyst Name:
Andrew Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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19.03.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
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27.02.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
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