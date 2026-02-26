Blick ins Depot

Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025

27.02.26 03:58 Uhr

Im vierten Quartal 2025 hat sich in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einiges getan. Das sind seine zehn größten Beteiligungen.

Im vierten Quartal 2025 verwaltete David Einhorns Hedgefonds Greenlight Capital ein Vermögen von rund 2,85 Milliarden US-Dollar. Wie alle institutionellen Investoren mit einem Kapital von über 100 Millionen US-Dollar muss auch Greenlight Capital seine Beteiligungen regelmäßig bei der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen. Das nachfolgende Ranking zeigt die zehn größten Positionen im Portfolio zum 31. Dezember 2025, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtvermögen. Redaktion finanzen.net 4. Quartal 2025: Diese Aktien hat David Einhorn im Depot Platz 11: Das Ranking Im vierten Quartal 2025 verwaltete der Hedgefonds Greenlight Capital von Starinvestor David Einhorn ein Vermögen von rund 2,85 Milliarden US-Dollar. Wie alle institutionellen Anleger mit einem verwalteten Kapital von über 100 Millionen US-Dollar ist auch Greenlight Capital verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC seine Beteiligungen regelmäßig offenzulegen. Die folgende Aufstellung zeigt die zehn größten Positionen im Portfolio von David Einhorn zum Stichtag 31. Dezember 2025, geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtvermögen. Quelle: sec.gov, Bild: Paul Bereswill/Getty Images Platz 10: Teva Pharmaceutical Eingeleitet wird die Top Ten des Greenlight Portfolios erneut von den ADR-Papieren des Pharmaunternehmens Teva Pharmaceutical. Im vierten Quartal 2025 verkaufte Einhorns Investmentgesellschaft jedoch 720.043 Papiere. Damit hielt er weiterhin 3.058.734 Papiere im Wert von etwa 95,46 Millionen US-Dollar. Mit einem Depotanteil von 3,35 Prozent ist Teva das zehntgrößte Investment im Depot. Quelle: sev.gov, Bild: Teva Pharmaceutical Industries Platz 9: Kyndryl Vom fünften auf den neunten Platz der größten Greenlight Capital-Investments abgerutscht ist der IT-Konzern Kyndryl. Auch hier setzte Einhorns Hedgefonds den Rotstift an und veräußerte 527.274 Aktien. Damit wurden zum Stichtag 3.816.353 Papiere im Wert von 101,36 Millionen US-Dollar gehalten. Der prozentuale Anteil am Depot liegt damit bei 3,56 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com Platz 8: Centene Dem Anbieter von Versicherungsleistungen im Gesundheitswesen Centene ist der Sprung vom 15. auf den 8. Platz gelungen. Hier wurde das Investment im letzten Quartal ordentlich aufgestockt: Zugekauft wurden 1.078.880 Papiere, sodass sich zum 31. Dezember 2.639.420 Papiere des Unternehmens im Greenlight Capital-Depot befanden. Mit einem Wert von 108,61 Millionen US-Dollar kommt die Beteiligung auf einen Anteil von 3,81 Prozent. Quelle: sev.gov, Bild: Michael Bührke / pixelio.de Platz 7: Capri Holdings Auf Platz sieben landete die Luxusmode-Gruppe Capri Holdings. Auch hier gelang ein kräftiger Sprung von Rang 16 auf Platz sieben. Insgesamt 2.080.410 Papiere legte sich Greenlight Capital im vierten Quartal zu und hielt damit 4,768,007 Aktien. Zum Stichtag war das Investment 116,34 Millionen US-Dollar wert und machte damit 4,08 Prozent am gesamten Depot aus. Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 6: PG&E Von Platz sieben auf Rang sechs aufsteigen konnte die Beteiligung an PG&E. Insgesamt 1.403.250 Papiere legte sich Greenlight Capital im vierten Quartal von der Pacific Gas and Electric Company zu und hielt damit insgesamt 7.784.103 Aktien. Die Beteiligung am Energieversorger hatte zum Stichtag einen Wert von 125,09 Millionen US-Dollar und machte damit 4,39 Prozent am gesamten Depot aus. Quelle: sec.gov, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com Platz 5: Graphic Packaging Das Verpackungsunternehmen Graphic Packaging konnte sogar um drei Plätze aufsteigen. Auch hier wurde das Investment im letzten Quartal deutlich aufgestockt: 3.709.160 Aktien wurden zugekauft, weshalb sich zum 31. Dezember nun 8.415.110 Papiere des Unternehmens im Greenlight Capital-Depot befanden. Mit einem Wert von 126,73 Millionen US-Dollar kommt die Beteiligung auf einen Anteil von 4,45 Prozent. Quelle: sev.gov, Bild: Casimiro PT/Shutterstock.com Platz 4: Brighthouse Financial Der US-Versicherer Brighthouse Financial konnte sich im Berichtszeitraum auf seiner Position halten. Im vierten Quartal 2025 hat Greenlight Capital das Investment nicht angerührt und hielt damit nach wie vor 2.792.100 Anteilsscheine. Mit einem Wert von 180,9 Millionen US-Dollar kommt die Beteiligung auf einen Depot-Anteil von 6,35 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: madamF / Shutterstock.com Platz 3: Core Natural Resources Der Rohstoffkonzern Core Natural Resources konnte sich ebenso auf dem dritten Platz halten. Hier verkaufte Einhorns Hedgefonds jedoch 55.160 Aktien. Die nun 2.100.480 gehaltenen Papiere des Unternehmens hatten zum Stichtag einen Wert von 185,91 Millionen US-Dollar, was einem Portfolioanteil von 6,52 Prozent entsprach. Quelle: sec.gov, Bild: Sally Wallis / Shutterstock.com Platz 2: Fluor Corp. Beim Bauunternehmen Fluor Corp. kaufte Greenlight Capital im vierten Quartal erneut zu. Um 42.220 Aktien auf insgesamt 5.555.900 Papiere vergrößerte Einhorns Hedgefonds das Investment. Mit einem Wert von 220,18 Millionen US-Dollar kommt die Beteiligung auf einen Depot-Anteil von 7,73 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Rainer Sturm / pixelio.de Wer­bung Wer­bung Platz 1: Green Brick Partners Und auch im vierten Quartal hält sich das Hausbau- und Grundstücksentwicklungsunternehmen Green Brick Partners unangefochten auf dem ersten Platz. Unangetastet liegen 9.467.383 Papiere im Depot des Starinvestors David Einhorn. Bei einem Wert von 593,23 Millionen US-Dollar zum Stichtag schafft es die Beteiligung auf einen beeindruckenden Depot-Anteil von 20,82 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: MacroEcon / Shutterstock.com

